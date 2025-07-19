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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 12:59 |
53
0

Колос – СК Полтава – 3:1. Видео голов и обзор матча

Команда Руслана Костышина обыграла дебютанта УПЛ

19 июля 2025, 12:59 |
53
0
Колос – СК Полтава – 3:1. Видео голов и обзор матча
ФК Колос

«Колос» и СК «Полтава» продолжают подготовку к старту нового сезона УПЛ. В пятницу, 18 июля, команды сыграли товарищеский матч на поле «Колоса».

Матч начался неудачно для хозяев. Уже на 5-й минуте матча Олег Веремиенко вывел «Полтаву» вперед.

«Колос» отыгрался на 28-й минуте благодаря успешно реализованному пенальти. Хозяева вышли вперед еще до перерыва. На 39-й минуте гол в ворота СК «Полтава» забил Даниэль Алефиренко.

Ну а окончательно свое преимущество «Колос» закрепил на 79-й минуте. Алексей Безручук сделал счет 3:1 в пользу клуба из Ковалевки.

Товарищеский матч. 18 июля. Ковалевка, стадион «Колос»

«Колос» – СК «Полтава» – 3:1

Голы: Демченко, 28 (пенальти), Алефиренко, 39, Безручук, 79 – Веремиенко, 5

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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