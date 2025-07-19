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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 06:33 | Обновлено 19 июля 2025, 07:00
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0

Рейтинг по сухим матчам. Какая команда УПЛ провела наибольше игр на ноль?

Александрия лучше всех отыграла в защите, завершив 15 из 30 матчей всухую

19 июля 2025, 06:33 | Обновлено 19 июля 2025, 07:00
72
0
Рейтинг по сухим матчам. Какая команда УПЛ провела наибольше игр на ноль?
УПЛ

Наибольшее количество сухих матчей в прошлом сезоне УПЛ провела Александрия – 15.

В сезоне 2024/25 наибольшее количество матчей без пропущенных голов в УПЛ провели серебряные призеры из Александрии (8 – на своем поле, 7 – в гостях), установив при этом клубный рекорд.

Всеукраинский рекорд по этому показателю принадлежит Шахтеру – 23 сухих матча в сезоне 2018/19.

Команда Руслана Ротаня по итогам сезона всего на одну игру опередила Динамо, а 13 матчей без пропущенных голов было у Карпат. Для обновленного львовского клуба, который проводил первый сезон в элите, это также рекорд.

Кроме Александрии и Карпат подняли планку клубного рекорда игроки Руха (12 игр), а футболисты Оболони повторили клубное достижение в 10 игр.

Клубы с наибольшим количеством сухих матчей в УПЛ за сезон

Участники сезона 2024/25 с наибольшим количеством сухих игр в УПЛ за сезон

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистика итоги сезона УПЛ Александрия Шахтер Донецк Динамо Киев Карпаты Львов Рух Львов Оболонь Киев
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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