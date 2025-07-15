Украина. Премьер лига15 июля 2025, 04:47 | Обновлено 15 июля 2025, 05:18
91
0
Назван лучший голкипер по количеству сэйвов в сезоне УПЛ
Алексей Паламарчук из Ингульца сделал 126 сэйвов
15 июля 2025, 04:47 | Обновлено 15 июля 2025, 05:18
91
0
Определён лучший вратарь УПЛ по количеству сейвов в сезоне 2024/25.
Голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук стал лидером чемпионата по числу отражённых ударов.
На его счету – 126 сейвов за сезон, что значительно больше, чем у ближайших преследователей.
Топ-5 вратарей УПЛ 2024/25 по количеству сейвов:
- 1. Алексей Паламарчук (Ингулец) – 126
- 2. Артур Рудько (Черноморец) – 100
- 3. Евгений Кучеренко (ЛНЗ) – 95
- 4. Максим Механив (Левый Берег) – 87
- 5. Андрей Кожухарь (Верес) – 86
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