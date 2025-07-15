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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 04:47 | Обновлено 15 июля 2025, 05:18
91
0

Назван лучший голкипер по количеству сэйвов в сезоне УПЛ

Алексей Паламарчук из Ингульца сделал 126 сэйвов

15 июля 2025, 04:47 | Обновлено 15 июля 2025, 05:18
91
0
Назван лучший голкипер по количеству сэйвов в сезоне УПЛ
УПЛ. Алексей Паламарчук

Определён лучший вратарь УПЛ по количеству сейвов в сезоне 2024/25.

Голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук стал лидером чемпионата по числу отражённых ударов.

На его счету – 126 сейвов за сезон, что значительно больше, чем у ближайших преследователей.

Топ-5 вратарей УПЛ 2024/25 по количеству сейвов:

  • 1. Алексей Паламарчук (Ингулец) – 126
  • 2. Артур Рудько (Черноморец) – 100
  • 3. Евгений Кучеренко (ЛНЗ) – 95
  • 4. Максим Механив (Левый Берег) – 87
  • 5. Андрей Кожухарь (Верес) – 86
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Алексей Паламарчук вратари чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец итоги сезона УПЛ лучший вратарь статистика Артур Рудько Черноморец Одесса Евгений Кучеренко ЛНЗ Черкассы Максим Механив Левый Берег Киев Верес Ровно Андрей Кожухарь
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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