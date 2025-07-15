Назван лучший голкипер по количеству сэйвов в сезоне УПЛ

Определён лучший вратарь УПЛ по количеству сейвов в сезоне 2024/25.

Голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук стал лидером чемпионата по числу отражённых ударов.

На его счету – 126 сейвов за сезон, что значительно больше, чем у ближайших преследователей.

Топ-5 вратарей УПЛ 2024/25 по количеству сейвов: