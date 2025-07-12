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  4. В минувшем сезоне УПЛ было назначено 59 пенальти. Сколько реализовали?
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 04:45 | Обновлено 12 июля 2025, 05:18
66
0

В минувшем сезоне УПЛ было назначено 59 пенальти. Сколько реализовали?

Реализовано 42 удара с точки, процент реализации составляет 71,2%

12 июля 2025, 04:45 | Обновлено 12 июля 2025, 05:18
66
0
В минувшем сезоне УПЛ было назначено 59 пенальти. Сколько реализовали?
ФК Карпаты

В сезоні 2024/25 в УПЛ було призначено 59 пенальті, з яких реалізованими виявилися лише 42. Процент реалізації складає 71,2%.

За рік пенальті в УПЛ пробивали представники 15 клубів (усі крім «Колоса»).

Голи з «позначки» забивало 27 гравці, а найчастіше влучно пробивав 11-метрові удари Андрій Ярмоленко з «Динамо» – 4 рази (у ворота «Карпат», ЛНЗ, «Полісся» та «Чорноморця»).

Всього в активі Ярмоленка вже 18 реалізованих пенальті в УПЛ і він розділяє 4–5 місця в списку найкращих клубних бомбардирів-пенальтистів за всю історію УПЛ, наздогнавши Сергія Закарлюку.

Очолюють же цей рейтинг забивних клубних пенальтистів представники «Динамо» Сергій Ребров та Віктор Циганков – по 24 голи з «позначки».

Найкращі клубні бомбардири-пенальтисти УПЛ за історію

Найкращі бомбардири-пенальтисти УПЛ по кожному клубу

К – кількість усіх пенальтистів клубу

Інфографіка

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пенальти статистика итоги сезона УПЛ Андрей Ярмоленко Сергей Закарлюка Сергей Ребров Виктор Цыганков Васил Гигиадзе
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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