Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

18 июля в 16:00 встречаются Колос Ковалевка и Полтава.

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Команды сыграют спарринг на стадионе Колос в Ковалевке.

Колос выступает в Премьер-лиге, Полтава по итогам сезона Первой лиги поднялась в УПЛ.

Колос – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция