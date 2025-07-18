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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
18.07.2025 16:00 - : -
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 08:05 | Обновлено 18 июля 2025, 08:18
18
0

Колос – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

18 июля 2025, 08:05 | Обновлено 18 июля 2025, 08:18
18
0
Колос – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

18 июля в 16:00 встречаются Колос Ковалевка и Полтава.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг на стадионе Колос в Ковалевке.

Колос выступает в Премьер-лиге, Полтава по итогам сезона Первой лиги поднялась в УПЛ.

Колос – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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