18.07.2025 16:00 - : -
Украина. Премьер лига18 июля 2025, 08:05 | Обновлено 18 июля 2025, 08:18
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Колос – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
18 июля 2025, 08:05 | Обновлено 18 июля 2025, 08:18
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
18 июля в 16:00 встречаются Колос Ковалевка и Полтава.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг на стадионе Колос в Ковалевке.
Колос выступает в Премьер-лиге, Полтава по итогам сезона Первой лиги поднялась в УПЛ.
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Колос – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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