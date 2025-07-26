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Оболонь
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Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 14:52 |
95
0

Оболонь Киев – СК Полтава – 1:1. Видео голов и обзор матча

«Оболонь» завершила программу летних спаррингов

26 июля 2025, 14:52 |
95
0
Оболонь Киев – СК Полтава – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Оболонь

«Оболонь» и СК «Полтава» продолжают подготовку к началу нового сезона. В пятницу, 25 июля, команды сыграли товарищеский матч на базе «Оболони».

Поединок завершился вничью 1:1. Гол в составе «Оболони» после подачи углового забил Владислав Приймак.

Матчем с СК «Полтава» «Оболонь» завершила программу спаррингов на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда сыграла с клубами ЛНЗ (1:2), ФК «Кудровка» (2:0), «Нива» Тернополь (5:1 и 0:1), «Черноморец» (2:0), «Верес» (0:1 и 3:0), «Эпицентр» (1:1).

СК «Полтава» также провела последний спарринг перед началом дебютного сезона в УПЛ. Команда обыграла «Кудровку», уступила «Колосу» (1:3), а также сыграла вничью с «Викторией» Сумы (0:0) и ЛНЗ (1:1).

Товарищеский матч. 25 июля. Буча

«Оболонь» Киев – СК «Полтава» – 1:1

Голы: Приймак, 40 – Одарюк, 23

Видео голов и обзор матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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