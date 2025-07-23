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Товарищеские матчи
Металлист 1925
23.07.2025 18:30 – FT 0 : 2
Катар
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Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 20:42 |
486
0

Проиграли чемпиону Азии. Металлист 1925 провел спарринг со сборной Катара

«Металлист 1925» завершил программу контрольных матчей

23 июля 2025, 20:42 |
486
0
Проиграли чемпиону Азии. Металлист 1925 провел спарринг со сборной Катара
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» на учебно-тренировочных сборах в Австрии продолжает подготовку к началу нового сезона. В среду, 23 июля, команда Младена Бартуловича провела заключительный спарринг. Соперником стала сборная Катара.

Сборная Катара дважды выиграла чемпионат Азии (2019, 2023) и участвовала в домашнем ЧМ-2022. Команда не смогла напрямую отобраться на ЧМ-2026, но шансы еще не потеряла. Осенью сборная Катара продолжит борьбу за выход на турнир, и сборы в Австрии являются для команды важным этапом подготовки.

«Металлист 1925» пропустил уже на первой минуте матча. Гол на свой счет записал Амоез Али.

Второй мяч сборная Катара забила за минуту до перерыва. На этот раз отличился Мунтари.

Во втором тайме зрители забитых мячей не увидели. Программу спаррингов на летних учебно-тренировочных сборах «Металлист 1925» завершил поражением.

Товарищеский матч. 23 июля. Австрия, Зеекирхен, стадион «Sportzentrum»

Сборная Катара – «Металлист 1925» (Харьков, Украина) – 2:0

Голы: Амоез Али 1, Мунтари 44

Сборная Катара: Баршам, Корреа, Хухи, Салман, Шегата, Мадибо, Абдулла, Исмаил Мохамед, Машал, Алганехи, Алмоез Али (к)

«Металлист 1925»: Проценко (Мозиль 46), Капинус, Салюк, Обинайя, Снурницин, Король (Мба 60), Гаджиев (Панченко 60), Литвиненко, Чурко (к), Овусу (Ари Моура 37), Когут (Гаджиев 70)

Запас: Коваленко, Варакута, Павлюк, Мартынюк, Крупский, Шабанов, Калюжный, Антюх, Калитвинцев

Предупреждения: Альрави 85 – Снурницин 74

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Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
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