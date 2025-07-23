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Товарищеские матчи
Металлист 1925
23.07.2025 18:30 – FT 0 : 2
Катар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 19:45 | Обновлено 23 июля 2025, 21:19
379
0

Металлист 1925 – Катар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча

23 июля 2025, 19:45 | Обновлено 23 июля 2025, 21:19
379
0
Металлист 1925 – Катар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

23 июля в 18:30 встречаются Металлист 1925 Харьков и сборная Катара

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Металлист 1925 проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Игра с клубом Бундеслиги проходит на стадионе Sportzentrum в городе Seekirchen.

Харьковский Металлист 1925 повысился в классе из Первой лиги и ведет подготовку к сезону УПЛ.

Металлист 1925 – Катар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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