23.07.2025 18:30 – FT 0 : 2
Украина. Премьер лига23 июля 2025, 19:45 | Обновлено 23 июля 2025, 21:19
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Металлист 1925 – Катар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча
23 июля 2025, 19:45 | Обновлено 23 июля 2025, 21:19
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
23 июля в 18:30 встречаются Металлист 1925 Харьков и сборная Катара
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Металлист 1925 проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Игра с клубом Бундеслиги проходит на стадионе Sportzentrum в городе Seekirchen.
Харьковский Металлист 1925 повысился в классе из Первой лиги и ведет подготовку к сезону УПЛ.
Металлист 1925 – Катар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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