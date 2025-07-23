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Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 18:08 |
94
0

Металлист 1925 проводит спарринг со сборной Катара. Стартовые составы

Поединок начнется в 18:30 по Киеву

23 июля 2025, 18:08 |
94
0
Металлист 1925 проводит спарринг со сборной Катара. Стартовые составы
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» на учебно-тренировочных сборах в Австрии продолжает подготовку к началу нового сезона. В среду, 23 июля, команда Младена Бартуловича проведет товарищеский матч со сборной Катара.

На сборах в Австрии «Металлист 1925» уже провел шесть матчей. Команда Младена Бартуловича одержала победу над румынским клубом «Ботошани» (2:0), проиграла греческому «Панатинаикосу» (0:3) и в результативном матче обыграла «Карабах» (5:4). Затем «Металлист 1925» уступил клубу «Вальдхоф» из Третьей лиги чемпионата Германии (0:3), и разошелся миром 0:0 с «Бохумом». В предыдущем спарринге «Металлист 1925» со счетом 3:1 обыграл «Боруссию» Менхенгладбах.

Сборная Катара дважды выиграла чемпионат Азии (2019, 2023) и участвовала в домашнем ЧМ-2022. Команда не смогла напрямую отобраться на ЧМ-2026, но шансы еще не потеряла. Осенью сборная Катара продолжит борьбу за выход на турнир, и сборы в Австрии являются для команды важным этапом подготовки.

Поединок «Металлиста 1925» и сборной Катара начнется в 18:30 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Металлиста 1925».

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ стартовые составы сборная Катара по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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