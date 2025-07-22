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Товарищеские матчи
Боруссия М
22.07.2025 19:00 – FT 1 : 3
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 21:01 |
3098
3

Металлист 1925 в спарринге обыграл Боруссию Менхенгладбах

Клуб УПЛ выиграл у представителя немецкой Бундеслиги

22 июля 2025, 21:01 |
3098
3
Металлист 1925 в спарринге обыграл Боруссию Менхенгладбах
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» на учебно-тренировочных сборах продолжает подготовку к началу нового сезона. Во вторник, 22 июля, команда Младена Бартуловича провела шестой контрольный матч.

Соперником стал немецкий клуб «Боруссия» Менхенгладбах. Команда выступает в Бундеслиге. В прошлом сезоне «Боруссия» Менхенгладбах финишировала на десятом месте турнирной таблицы.

Счет в матче открыл украинский клуб на 27-й минуте. После подачи углового с правого фланга Евгений Павлюк выиграл верховую борьбу и ударом головой вколотил мяч в сетку.

«Боруссия» отыгралась через шесть минут. Автором забитого мяча стал Харис Табакович.

«Металлист 1925» был настроен на победу. И на 79-й минуте Игорь Когут перехватил передачу соперника и вывел свою команду вперед. А в компенсированное время Когут поставил эффектную точку, оформив дубль.

Товарищеский матч. 22 июля. Германия, Роттах-Эгерн, стадион «Stadion am Birkenmoos»

«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) – «Металлист 1925» (Харьков, Украина) – 1:3

Голы: Табакович, 33 – Павлюк, 27, Когут, 79, 90+1

«Боруссия»: Николас, Скалли, Фридрих, Эльведи, Нец, Вайгль(к), Сандер, Штегер, Онора, Ранос, Табакович.

«Металлист 1925»: Варакута, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный(к), Ари Моура, Калитвинцев, Панченко, Антюх, Мба

Запас: Мозиль, Проценко, Коваленко, Капинус, Салюк, Снурницын, Обинайя, Чурко, Гаджиев, Когут, Литвиненко, Король, Овусу.

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
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Макс Максов
Можна сказати, що сенсація хоч і товарняк
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+4
Saltovka
Фантастика! Обыграть именитых немцев это дорогого стоит! Молодцы харьковчане!
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0
Saltovka
Рвать будем дырявых. Это я вам обещаю!
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-2
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