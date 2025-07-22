Завершили сборы ничьей. Заря провела спарринг с клубом Аль-Сайлия

«Заря» на учебно-тренировочных сборах в Словении завершила программу спаррингов. Во вторник, 22 июля, команда Виктора Скрипника провела заключительный товарищеский матч.

Соперником «Зари» стал дебютант элитного дивизиона чемпионата Катара футбольный клуб «Аль-Сайлия».

Командам так и не удалось открыть счет. Ни «Заря», ни катарский клуб свои моменты не использовали.

На учебно-тренировочных сборах в Словении «Заря» провела 6 матчей. Команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения.

Товарищеский матч. 22 июля. Словения

«Заря» (Луганск, Украина) – «Аль-Сайлия» (Доха, Катар) – 0:0

Видеозапись матча