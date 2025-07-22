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Товарищеские матчи
Заря
22.07.2025 18:00 – FT 0 : 0
Аль-Сайлия
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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 20:06 | Обновлено 22 июля 2025, 20:11
165
0

Завершили сборы ничьей. Заря провела спарринг с клубом Аль-Сайлия

Соперники так и не смогли забить

22 июля 2025, 20:06 | Обновлено 22 июля 2025, 20:11
165
0
Завершили сборы ничьей. Заря провела спарринг с клубом Аль-Сайлия
ФК Заря

«Заря» на учебно-тренировочных сборах в Словении завершила программу спаррингов. Во вторник, 22 июля, команда Виктора Скрипника провела заключительный товарищеский матч.

Соперником «Зари» стал дебютант элитного дивизиона чемпионата Катара футбольный клуб «Аль-Сайлия».

Командам так и не удалось открыть счет. Ни «Заря», ни катарский клуб свои моменты не использовали.

На учебно-тренировочных сборах в Словении «Заря» провела 6 матчей. Команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения.

Товарищеский матч. 22 июля. Словения

«Заря» (Луганск, Украина) – «Аль-Сайлия» (Доха, Катар) – 0:0

Видеозапись матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Заря Луганск учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ чемпионат Катара по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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