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22.07.2025 18:00 - : -
Аль-Сайлия
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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 17:16 |
146
0

Заря и клуб Аль-Сайлия из Катара проводят спарринг. Стартовые составы

Поединок начнется в 18:00 по Киеву

22 июля 2025, 17:16 |
146
0
Заря и клуб Аль-Сайлия из Катара проводят спарринг. Стартовые составы
ФК Заря

«Заря» на учебно-тренировочных сборах в Словении завершает программу спаррингов. Во вторник, 22 июля, команда Виктора Скрипника проведет заключительный товарищеский матч.

Соперником «Зари» станет дебютант элитного дивизиона чемпионата Катара футбольный клуб «Аль-Сайлия».

На учебно-тренировочных сборах «Заря» уже провела 5 матчей. Команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения.

Поединок «Заря» – «Аль-Сайлия» начнется в 18:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Зари».

Ранее сообщалось, что «Заря» оформила трансфер полузащитника из бразильской лиги.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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