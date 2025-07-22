Заря и клуб Аль-Сайлия из Катара проводят спарринг. Стартовые составы
Поединок начнется в 18:00 по Киеву
«Заря» на учебно-тренировочных сборах в Словении завершает программу спаррингов. Во вторник, 22 июля, команда Виктора Скрипника проведет заключительный товарищеский матч.
Соперником «Зари» станет дебютант элитного дивизиона чемпионата Катара футбольный клуб «Аль-Сайлия».
На учебно-тренировочных сборах «Заря» уже провела 5 матчей. Команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения.
Поединок «Заря» – «Аль-Сайлия» начнется в 18:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Зари».
Ранее сообщалось, что «Заря» оформила трансфер полузащитника из бразильской лиги.
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