Заря и клуб Аль-Сайлия из Катара проводят спарринг. Стартовые составы

«Заря» на учебно-тренировочных сборах в Словении завершает программу спаррингов. Во вторник, 22 июля, команда Виктора Скрипника проведет заключительный товарищеский матч.

Соперником «Зари» станет дебютант элитного дивизиона чемпионата Катара футбольный клуб «Аль-Сайлия».

На учебно-тренировочных сборах «Заря» уже провела 5 матчей. Команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения.

Поединок «Заря» – «Аль-Сайлия» начнется в 18:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Зари».

Ранее сообщалось, что «Заря» оформила трансфер полузащитника из бразильской лиги.