22.07.2025 18:00 - : -
Украина. Премьер лига22 июля 2025, 14:43 |
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Заря Луганск – Аль-Сайлия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча
22 июля 2025, 14:43 |
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
22 июля в 18:00 встречаются Заря Луганск и команда Аль-Сайлия из Катара.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Заря проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.
Луганская Заря заняла 7-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.
Заря Луганск – Аль-Сайлия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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