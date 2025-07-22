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Товарищеские матчи
Заря
22.07.2025 18:00 - : -
Аль-Сайлия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 14:43 |
91
0

Заря Луганск – Аль-Сайлия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча

22 июля 2025, 14:43 |
91
0
Заря Луганск – Аль-Сайлия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

22 июля в 18:00 встречаются Заря Луганск и команда Аль-Сайлия из Катара.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заря проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская Заря заняла 7-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.

Заря Луганск – Аль-Сайлия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Заря Луганск учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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