Боруссия М

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22 июля пройдет товарищеский матч, в котором Боруссия Менхенгладбах встретится с Металлист 1925. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Боруссия Менхенгладбах

Команда была хороша пол века назад - в 70-е она играла в финале Кубка чемпионов и дважды брала Кубка УЕФА. В целом, в последние годы мало что получалось, но, во-первых, удается более-менее держаться стабильно в Бундеслиге 1, периодически пробиваясь даже в Лигу чемпионов - в 2019/2020 там прошли в плей-офф.

В последнее время клуб играет под руководством Георардо Сеоане. В целом, он пока что не спешит как-то проявлять себя. В позапрошлом сезоне и вовсе было 14-е место, причем футболисты набирали в среднем ровно по очку за тур. Весной прибавили, и с 45 баллами уже замкнули топ-10 в турнирной таблице - но на возвращение в еврокубок реальных шансов не было. После этого ушел такой многолетний лидер, как Алассан Плеа - причем ПСВ за него отдал сугубо номинальную компенсацию в три миллиона.

Металлист 1925

Клуб практически не имеет истории в этом варианте. Но, безусловно, в Харькове футбол любят, и тут были немалые успехи, чего стоит проект, что выводился на ведущие роли при Ярославском как президентом и Маркевичем как тренером. Потом пытались не раз реанимировать идею, и сейчас снова пошел подъем - из Первой Лиги поднялись весной уверенно.

Сейчас именно эта команда активно обновляет состав. Чего стоит подписание Шабанова и Калюжного, игроков, которые во многом помогли Александрии добиться сенсационного вице-чемпионства. Вопрос только в том, справится ли с задачей быстро и эффективно перестроить состав Младен Бартулович с его откровенно скромным тренерским опытом? В летних товарищеских матчах были противоречивые, часто отрицательные, результаты.

Статистика личных встреч

Довольно ожидаемо немцы впервые сыграют с этим клубом из Украины.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Боруссии М – 1.26, ничья – 5.75, победа Металлиста 1925 – 12,00. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Букмекерские конторы ожидаемо верят в немцев. Но это только начало сборов, и возможны сюрпризы - ставим на то, что тут будет больше 2,5 голов (коэффициент - 1,8).