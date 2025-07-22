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Товарищеские матчи
Боруссия М
22.07.2025 19:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 10:29 |
195
0

Боруссия М – Металлист 1925. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 22 июля в 19:00 по Киеву

22 июля 2025, 10:29 |
195
0
Боруссия М – Металлист 1925. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Металлист 1925

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22 июля пройдет товарищеский матч, в котором Боруссия Менхенгладбах встретится с Металлист 1925. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Боруссия Менхенгладбах

Команда была хороша пол века назад - в 70-е она играла в финале Кубка чемпионов и дважды брала Кубка УЕФА. В целом, в последние годы мало что получалось, но, во-первых, удается более-менее держаться стабильно в Бундеслиге 1, периодически пробиваясь даже в Лигу чемпионов - в 2019/2020 там прошли в плей-офф.

В последнее время клуб играет под руководством Георардо Сеоане. В целом, он пока что не спешит как-то проявлять себя. В позапрошлом сезоне и вовсе было 14-е место, причем футболисты набирали в среднем ровно по очку за тур. Весной прибавили, и с 45 баллами уже замкнули топ-10 в турнирной таблице - но на возвращение в еврокубок реальных шансов не было. После этого ушел такой многолетний лидер, как Алассан Плеа - причем ПСВ за него отдал сугубо номинальную компенсацию в три миллиона.

Металлист 1925

Клуб практически не имеет истории в этом варианте. Но, безусловно, в Харькове футбол любят, и тут были немалые успехи, чего стоит проект, что выводился на ведущие роли при Ярославском как президентом и Маркевичем как тренером. Потом пытались не раз реанимировать идею, и сейчас снова пошел подъем - из Первой Лиги поднялись весной уверенно.

Сейчас именно эта команда активно обновляет состав. Чего стоит подписание Шабанова и Калюжного, игроков, которые во многом помогли Александрии добиться сенсационного вице-чемпионства. Вопрос только в том, справится ли с задачей быстро и эффективно перестроить состав Младен Бартулович с его откровенно скромным тренерским опытом? В летних товарищеских матчах были противоречивые, часто отрицательные, результаты.

Статистика личных встреч

Довольно ожидаемо немцы впервые сыграют с этим клубом из Украины.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Боруссии М – 1.26, ничья – 5.75, победа Металлиста 1925 – 12,00. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Букмекерские конторы ожидаемо верят в немцев. Но это только начало сборов, и возможны сюрпризы - ставим на то, что тут будет больше 2,5 голов (коэффициент - 1,8).

Прогноз Sport.ua
Боруссия М
22 июля 2025 -
19:00
Металлист 1925
Тотал больше 2.5 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Боруссия Менхенгладбах Металлист 1925 товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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