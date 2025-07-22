Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия М – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Боруссия М
22.07.2025 19:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 14:49 |
222
0

Боруссия М – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

22 июля 2025, 14:49 |
222
0
Боруссия М – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

19 июля в 16:00 встречаются Боруссия Менхенгладбах из Германии и Металлист 1925 Харьков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Металлист 1925 проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Игра с клубом Бундеслиги проходит на стадионе Birkenmoos в городе Роттах-Эгерн (Германия).

Харьковский Металлист 1925 повысился в классе из Первой лиги и ведет подготовку к сезону УПЛ.

Боруссия М – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Экс-голкипер Таврии и Арсенала продлил контракт с Колосом
Андресон РИБЕЙРО: «Мы довольны полученным опытом»
Сыграют с соседями. Верес назвал следующего соперника на сборах
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Металлист 1925 смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Боруссия Менхенгладбах
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль или Дембеле? Обнародован рейтинг лучших футболистов мира
Футбол | 22 июля 2025, 15:46 0
Ямаль или Дембеле? Обнародован рейтинг лучших футболистов мира
Ямаль или Дембеле? Обнародован рейтинг лучших футболистов мира

Вершину рейтинга занял Ламин Ямаль

Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова
Футбол | 22 июля 2025, 10:01 12
Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова
Клуб АПЛ готов заплатить 30 млн фунтов за Судакова

«Вест Хэм» уже сделал запрос и готов поторговаться с «горняками»

БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
Бокс | 21.07.2025, 20:37
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
Отец Дюбуа отреагировал на то, что его сына нокаутировал Усик
Бокс | 22.07.2025, 00:30
Отец Дюбуа отреагировал на то, что его сына нокаутировал Усик
Отец Дюбуа отреагировал на то, что его сына нокаутировал Усик
«Для меня 1-й – он». Усик объяснил, почему не считает себя лучшим в истории
Бокс | 21.07.2025, 21:25
«Для меня 1-й – он». Усик объяснил, почему не считает себя лучшим в истории
«Для меня 1-й – он». Усик объяснил, почему не считает себя лучшим в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
21.07.2025, 12:29 3
Бокс
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
20.07.2025, 20:47 6
Футбол
ВИДЕО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Усик нокаутировал Дюбуа
ВИДЕО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Усик нокаутировал Дюбуа
21.07.2025, 12:25 2
Бокс
Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
21.07.2025, 13:15 53
Футбол
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
22.07.2025, 08:34 3
Бокс
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
21.07.2025, 09:31 62
Бокс
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
21.07.2025, 06:22 11
Бокс
Красюк дал неожиданный совет Усику после яркого боя с Дюбуа
Красюк дал неожиданный совет Усику после яркого боя с Дюбуа
20.07.2025, 17:39 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем