Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

19 июля в 16:00 встречаются Боруссия Менхенгладбах из Германии и Металлист 1925 Харьков.

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Металлист 1925 проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Игра с клубом Бундеслиги проходит на стадионе Birkenmoos в городе Роттах-Эгерн (Германия).

Харьковский Металлист 1925 повысился в классе из Первой лиги и ведет подготовку к сезону УПЛ.

Боруссия М – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча