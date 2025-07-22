Боруссия М – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
19 июля в 16:00 встречаются Боруссия Менхенгладбах из Германии и Металлист 1925 Харьков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Металлист 1925 проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Игра с клубом Бундеслиги проходит на стадионе Birkenmoos в городе Роттах-Эгерн (Германия).
Харьковский Металлист 1925 повысился в классе из Первой лиги и ведет подготовку к сезону УПЛ.
Боруссия М – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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