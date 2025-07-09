Рух одержал минимальную победу в спарринге с Черноморцем

«Рух» и «Черноморец» продолжают подготовку к старту нового сезона. Команды сыграли товарищеский матч. Победу со счетом 1:0 одержал «Рух».

Для «Руха» спарринг с «Черноморцем» стал третьим на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее львовский клуб сыграл вничью 1:1 с «Агробизнесом», а затем уступил тернопольськой «Ниве» со счетом 1:2. Таким образом победа над «Черноморцем» стала первой для «Руха» на летних учебно-тренировочных сборах.

«Рух» относительно быстро повел в счете. Константин Квас забил на 13-й минуте. Этот гол стал единственным в матче и принес «Руху» победу.

Товарищеский матч. 9 июля. Винники

«Рух» Львов – «Черноморец» Одесса – 1:0

Гол: Квас, 13

Видеозапись матча