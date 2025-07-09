Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

9 июля в 11:00 встречаются Рух Львов и Черноморец Одесса.

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Команды сыграют спарринг на арене им. Б.Маркевича в Винниках (Львов).

Львовский Рух выступает в Премьер-лиге, а одесский Черноморец вылетел в Первую лигу.

Рух Львов – Черноморец Одесса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция