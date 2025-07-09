09.07.2025 11:00 - : -
Украина. Премьер лига09 июля 2025, 06:48 | Обновлено 09 июля 2025, 06:53
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Рух Львов – Черноморец Одесса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 июля в 11:00 видеотрансляцию товарищеского матча
09 июля 2025, 06:48 | Обновлено 09 июля 2025, 06:53
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Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
9 июля в 11:00 встречаются Рух Львов и Черноморец Одесса.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг на арене им. Б.Маркевича в Винниках (Львов).
Львовский Рух выступает в Премьер-лиге, а одесский Черноморец вылетел в Первую лигу.
Рух Львов – Черноморец Одесса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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