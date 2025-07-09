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Товарищеские матчи
Рух Львов
09.07.2025 11:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 06:48 | Обновлено 09 июля 2025, 06:53
71
0

Рух Львов – Черноморец Одесса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 июля в 11:00 видеотрансляцию товарищеского матча

09 июля 2025, 06:48 | Обновлено 09 июля 2025, 06:53
71
0
Рух Львов – Черноморец Одесса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

9 июля в 11:00 встречаются Рух Львов и Черноморец Одесса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг на арене им. Б.Маркевича в Винниках (Львов).

Львовский Рух выступает в Премьер-лиге, а одесский Черноморец вылетел в Первую лигу.

Рух Львов – Черноморец Одесса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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