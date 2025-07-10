Рух Львов – Черноморец Одесса – 1:0. Видео гола и обзор матча
Поединок прошел на базе «Руха» в Винниках
«Рух» и «Черноморец» ведут подготовку к старту нового сезона. Команды сыграли товарищеский матч. Победу со счетом 1:0 одержал «Рух».
Для львовского клуба спарринг с «Черноморцем» стал третьим на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее «Рух» сыграл вничью 1:1 с «Агробизнесом», а затем поиграл тернопольськой «Ниве» со счетом 1:2. Таким образом победа над «Черноморцем» стала первой для «Руха» на летних учебно-тренировочных сборах.
«Рух» достаточно быстро повел в счете. Константин Квас забил на 13-й минуте. Этот гол стал единственным в матче и принес «Руху» победу.
Товарищеский матч. 9 июля. Винники
«Рух» Львов – «Черноморец» Одесса – 1:0
Гол: Квас, 13
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
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