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  4. Рух проводит контрольный матч с Черноморцем. Стартовые составы
Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 10:24 |
116
0

Рух проводит контрольный матч с Черноморцем. Стартовые составы

Поединок пройдет на базе «Руха» в Винниках и начнется в 11:00

09 июля 2025, 10:24 |
116
0
Рух проводит контрольный матч с Черноморцем. Стартовые составы
ФК Рух

«Рух» и «Черноморец» продолжают подготовку к старту нового сезона. Команды проведут спарринг на поле «Руха».

Для «Руха» от спарринг станет третьим на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда сыграла вничью 1:1 с «Агробизнесом», а затем уступила тернопольськой «Ниве» со счетом 1:2.

«Черноморец» по итогам прошлого сезона опустился в Первую лигу. Команда активно проводит контрольные матчи. «Черноморец» обыграл винницкую «Ниву» (3:0), дважды победил одесский клуб «Реал Фарма» (4:0 и 3:1), а также со счетом 1:3 проиграл «Ингульцу».

Матч «Рух» – «Черноморец» начнется в 11:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Руха».

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учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Черноморец Одесса Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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