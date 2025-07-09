Рух проводит контрольный матч с Черноморцем. Стартовые составы

«Рух» и «Черноморец» продолжают подготовку к старту нового сезона. Команды проведут спарринг на поле «Руха».

Для «Руха» от спарринг станет третьим на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда сыграла вничью 1:1 с «Агробизнесом», а затем уступила тернопольськой «Ниве» со счетом 1:2.

«Черноморец» по итогам прошлого сезона опустился в Первую лигу. Команда активно проводит контрольные матчи. «Черноморец» обыграл винницкую «Ниву» (3:0), дважды победил одесский клуб «Реал Фарма» (4:0 и 3:1), а также со счетом 1:3 проиграл «Ингульцу».

Матч «Рух» – «Черноморец» начнется в 11:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Руха».