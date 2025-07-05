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05.07.2025 13:00 – FT 1 : 2
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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 15:23 | Обновлено 05 июля 2025, 15:36
464
0

Рух в контрольном матче проиграл тернопольской Ниве

Поединок прошел в Винниках

05 июля 2025, 15:23 | Обновлено 05 июля 2025, 15:36
464
0
Рух в контрольном матче проиграл тернопольской Ниве
ФК Рух

«Рух» и «Нива» подготовку к новому сезону проводят в Украине. Команды сыграли товарищеский матч, в котором сильнее оказался представитель Первой лиги.

К сезону 2025/26 «Рух» готовится под руководством нового главного тренера Ивана Федыка. И пока команда не побеждала.
Первый спарринг летнего межсезонья «Рух» поводил 28 июня. Команда сыграла вничью 1:1 с «Агробизнесом». Во втором контрольном матче «Рух» со счетом 1:2 проиграл тернопольской «Ниве».

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «Руха». Выйти вперед львовскому клубу помог автогол.

Но сразу после перерыва «Нива» сравняла счет. Отличился вингер тернопольского клуба Марьян Мысык.

На этом гости не остановились. На 79-й минуте Максим Вадовский забил победный для «Нивы» гол.

Товарищеский матч. 5 июля. Винники

«Рух» Львов – «Нива» Тернополь – 1:2

Голы: ИНП, 39 (автогол) – Мысык, 46, Вадовский, 79

Видеозапись матча

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товарищеские матчи Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Рух Львов Марьян Мысык
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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