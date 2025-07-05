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Рух Львов
05.07.2025 13:00 – 30 0 : 0
Нива Тернополь
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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 12:28 |
148
0

Рух проводит спарринг с тернопольской Нивой. Стартовые составы

Поединок пройдет в Винниках

05 июля 2025, 12:28 |
148
0
Рух проводит спарринг с тернопольской Нивой. Стартовые составы
ФК Рух

«Рух» и «Нива» подготовку к новому сезону проводят в Украине. Для львовского клуба спарринг с «Нивой» станет вторым на летних учебно-тренировочных сборах.

Первый спарринг летнего межсезонья «Рух» поводил 28 июня. Команда сыграла вничью 1:1 с «Агробизнесом».

Прошлый сезон «Рух» завершил на восьмом месте турнирной таблицы УПЛ. В 30 матчах команда набрала 38 очков. К сезону 2025/26 команда готовится под руководством нового главного тренера Ивана Федыка.

Тернопольская «Нива» прошлый сезон провела в Первой Лиге. Команда набрала 32 очка в 24 матчах и финишировала третьей в группе «Выбывание».

Матч «Рух» – «Нива» Тернополь начнется в 13:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Руха».

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы стартовые составы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Рух Львов Нива Тернополь
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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