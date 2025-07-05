Рух проводит спарринг с тернопольской Нивой. Стартовые составы

«Рух» и «Нива» подготовку к новому сезону проводят в Украине. Для львовского клуба спарринг с «Нивой» станет вторым на летних учебно-тренировочных сборах.

Первый спарринг летнего межсезонья «Рух» поводил 28 июня. Команда сыграла вничью 1:1 с «Агробизнесом».

Прошлый сезон «Рух» завершил на восьмом месте турнирной таблицы УПЛ. В 30 матчах команда набрала 38 очков. К сезону 2025/26 команда готовится под руководством нового главного тренера Ивана Федыка.

Тернопольская «Нива» прошлый сезон провела в Первой Лиге. Команда набрала 32 очка в 24 матчах и финишировала третьей в группе «Выбывание».

Матч «Рух» – «Нива» Тернополь начнется в 13:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Руха».