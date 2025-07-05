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Товарищеские матчи
Рух Львов
05.07.2025 13:00 - : -
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 08:41 | Обновлено 05 июля 2025, 08:48
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0

Рух Львов – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 июля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча

05 июля 2025, 08:41 | Обновлено 05 июля 2025, 08:48
9
0
Рух Львов – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

5 июля в 13:00 встречаются Рух Львов и Нива Тернополь

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг на арене им. Б.Маркевича в Винниках (Львов).

Львовский Рух выступает в Премьер-лиге, а Нива Тернополь играет в Первой лиге.

Рух Львов – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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