05.07.2025 13:00 - : -
Украина. Премьер лига05 июля 2025, 08:41 | Обновлено 05 июля 2025, 08:48
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Рух Львов – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 июля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча
05 июля 2025, 08:41 | Обновлено 05 июля 2025, 08:48
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Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
5 июля в 13:00 встречаются Рух Львов и Нива Тернополь
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг на арене им. Б.Маркевича в Винниках (Львов).
Львовский Рух выступает в Премьер-лиге, а Нива Тернополь играет в Первой лиге.
Рух Львов – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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