Туран начал с победы. Шахтер на сборах обыграл Горицу

Украинские команды в последние годы в еврокубках выступали настолько успешно, что только-только начался июль, а мы уже готовимся к массированному старту всех наших представителей в квалификациях к различным турнирам. Донецкий «Шахтер» и вовсе уже наверняка успел забыть, что такое первый отборочный раунд, но после третьего места в УПЛ и выигрыша национального Кубка в прошлой кампании «горнякам» придется привыкать к новым реалиям.

Конечно, уже под руководством турецкого специалиста Арды Турана, который отмечал высокую футбольную культуру дончан, но, очевидно, и свои тренерские идеи не забыл прихватить после назначения на должность. Однако первый стартовый состав от нового главного тренера вряд ли мог кого-то удивить. А вот где спряталась неприятная неожиданность, так это в середине первого тайма, когда в столкновении с соперником травму получил опорник Назарина, после чего вынужденно покинул пределы поля.

И такая жесткая игра от хорватского клуба «Горица», который является средняком своей лиги, была отнюдь не случайным эпизодом – во втором тайме команды даже несколько раз начинали потасовку из-за того, что кто-то у кого-то чрезмерно грубо влетел. Но преимущество по жестокости было явно не на стороне украинского коллектива – ему это было не нужно.

Ведь после перерыва «Шахтер» имел над соперниками тотальное преимущество, и если бы не допускал ошибок в обороне в конце матча, то вообще без нервов мог завершать это противостояние. Чего не скажешь о первом тайме – там у команды Турана банально не получилось перебегать соперников, поэтому «Горица» даже поразила перекладину ворот Ризника, а голкипер «горняков» ответил на это затем несколькими классными сейвами.

Впрочем, после перерыва почти полностью изменились составы команд на поле, поэтому начался совершенно другой футбол. И довольно быстро с левого фланга атаки и с подачей от Педриньо Азеведо пришел гол ударом головой от Эгиналду на дальней штанге. Эта комбинация в дальнейшем еще не раз работала у дончан должным образом, но с забитыми мячами они больше не торопились. Как и соперники в атаке, поэтому победа осталась за «горняками», но калорий в технической зоне Туран сжег привычно для себя много.

Следующий товарищеский матч донецкий «Шахтер» проведет 6 июля, в 19:00, против чешского «Словацко».

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Горица» - 1:0

Голы: Эгиналду, 51

Предупреждения: Бондаренко, 74, Вуко, 82 – Кавел, 26, Гулица, 62, Вржич, 70, Халилович, 73

«Шахтер» (1 тайм): Ризнык – Азаров, Матвиенко, Грам, Конопля – Судаков, Назарина (Эгиналду, 31), Педриньо да Силва – Швед, Траоре (Глущенко, 31), Невертон.

«Шахтер» (2 тайм): Фесюн – Педриньо Азеведо, Фарина, Бондарь, Винисиус – Очеретько, Марлон, Бондаренко – Кевин, Эгиналду (Элиас, 60), Алиссон.

«Горица»: Жарков – Браун, Перич, Лещ, Миканович – Кавел, Пршир, Чабрая – Фиолич, Чуич, Пелько.

Стадион: «Брдо» (Брдо, Словения).

ШАХТЕР - ГОРИЦА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C