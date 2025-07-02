В пятницу, 4 июля, состоится товарищеский матч между хорватской «Горицей» и донецким «Шахтером». По киевскому времени поединок начнется в 19:00.

Шахтер

Впервые с сезона 1995/96 коллектив финишировал ниже 2-й позиции в чемпионате Украины – набрав 62 очка за 30 игр, команда заняла 3-е место турнира. Лигу чемпионов «Шахтер» покинул после 1-го этапа, получив 7 очков в 8 играх и разместившись на 27-й строчке. Клубу требовались изменения, и даже несмотря на победу в кубке, которая дала право сыграть в квалификации Лиги Европы, коллектив получил нового тренера. Им стал турецкий специалист Арда Туран, до этого возглавлявший «Эюпспор», поэтому эта товарищеская игра станет первым поединком для менеджера во главе «Шахтера».

Горица

В чемпионате Хорватии сезона 2024/25 команда заняла девятое, предпоследнее место турнирной таблицы и смогла сохранить прописку в элите. За 36 игр коллектив набрал 37 очков, что на 7 баллов больше, чем у «Шибеника», занявшего последнее место и пониженного в низшую лигу. В кубке страны клуб дошел до ¼ финала, однако там потерпел поражение от «Белупо» – после 120-ти напряженных минут счет был 3:1 в пользу соперников «Горицы».

Интересные факты

«Горица» не одержала ни одной победы в последних 5 официальных играх.

В последних 7 играх прошлого сезона «Шахтер» не потерпел ни одного поражения.

В прошлых 20 поединках донецкий «Шахтер» проиграл всего дважды.

Прогноз

Я поставлю на победу «Шахтера» с форой -1 и коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua Шахтер Донецк Горица (Велика-Горица) Шахтер с форой -1 1.57 Сделать ставку

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