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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
04.07.2025 19:00 - : -
Горица (Велика-Горица)
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Товарищеские матчи
02 июля 2025, 17:44 |
156
0

Шахтер – Горица. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 4 июля в 19:00 по Киеву

02 июля 2025, 17:44 |
156
0
Шахтер – Горица. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Шахтер

В пятницу, 4 июля, состоится товарищеский матч между хорватской «Горицей» и донецким «Шахтером». По киевскому времени поединок начнется в 19:00.

Шахтер

Впервые с сезона 1995/96 коллектив финишировал ниже 2-й позиции в чемпионате Украины – набрав 62 очка за 30 игр, команда заняла 3-е место турнира. Лигу чемпионов «Шахтер» покинул после 1-го этапа, получив 7 очков в 8 играх и разместившись на 27-й строчке. Клубу требовались изменения, и даже несмотря на победу в кубке, которая дала право сыграть в квалификации Лиги Европы, коллектив получил нового тренера. Им стал турецкий специалист Арда Туран, до этого возглавлявший «Эюпспор», поэтому эта товарищеская игра станет первым поединком для менеджера во главе «Шахтера».

Горица

В чемпионате Хорватии сезона 2024/25 команда заняла девятое, предпоследнее место турнирной таблицы и смогла сохранить прописку в элите. За 36 игр коллектив набрал 37 очков, что на 7 баллов больше, чем у «Шибеника», занявшего последнее место и пониженного в низшую лигу. В кубке страны клуб дошел до ¼ финала, однако там потерпел поражение от «Белупо» – после 120-ти напряженных минут счет был 3:1 в пользу соперников «Горицы».

Интересные факты

  • «Горица» не одержала ни одной победы в последних 5 официальных играх.
  • В последних 7 играх прошлого сезона «Шахтер» не потерпел ни одного поражения.
  • В прошлых 20 поединках донецкий «Шахтер» проиграл всего дважды.

Прогноз

Я поставлю на победу «Шахтера» с форой -1 и коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
4 июля 2025 -
19:00
Горица (Велика-Горица)
Шахтер с форой -1 1.57 Сделать ставку

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Шахтер Донецк Горица (Хорватия) прогнозы прогнозы на футбол товарищеские матчи
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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