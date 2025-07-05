Арда ТУРАН: «Игроки Шахтера меня приятно удивили. Вижу огонь в их глазах»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал оценку первому спаррингу межсезонья с хорватской «Горицей» (1:0):

– Мистер, пусть это был товарищеский матч, но для вас это тренерский дебют в «Шахтере». Какие впечатления?

– Мы только что вышли из очень интенсивного физического периода. Цель – быть отдохнувшими, но физически готовыми через пять-шесть дней. Сегодня игроки показали отличную реакцию: я увидел на поле многое из того, что хотел. Конечно, мы стараемся внедрить новые принципы после долгого времени, стремимся сделать их игру более динамичной. Сегодня – прессинг, владение мячом, эффективность в атаке – я всем очень доволен. Они показали отличную реакцию. Молодцы! Даже не ожидал настолько многого. Они меня очень приятно удивили.

– Проанализируйте игру: что вам понравилось, а что хотели бы улучшить?

– Мы не давали много информации перед матчем, рассматривали его как тренировку. Было видно, что футболисты играли по 45 минут. Хотел увидеть трех форвардов по 30 минут. Больше владения, быстрая реакция при потере мяча. Мы сосредоточились на собственных принципах. Но увиденное очень обнадеживает в плане будущего. Их энергия... Именно так они должны играть – динамично, энергично. Я очень доволен сегодняшним днем. Думаю, они тоже счастливы.

– Через неделю команду ждет первый официальный матч. Каким «Шахтер» вы хотите видеть в нем и на протяжении сезона?

– Верю, что мы будем действовать хорошо и мощно, будем владеть мячом, играть как «Шахтер». Будем играть на чужой половине поля. Вы увидите команду, которая реагирует на каждый мяч и полностью отдается ради победы. Мы никогда не отступим, так что будем максимально готовы через пять дней. Я очень доверяю своим футболистам, вижу огонь в их глазах. Мы сыграем с огнем и страстью.