Шахтер Донецк

Шахтер – Горица. Текстовая трансляция матча
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В пятницу, 4 июля, донецкий «Шахтер» проведет первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Словении. Соперником «горняков» станет хорватская «Горица», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.
Команда Арды Турана, который в конце мая возглавил «Шахтер» готовится к матчам квалификации Лиги Европы. Уже на следующей неделе «оранжево-черные» проведут номинально домашний поединок 1-го квалификационного раунда с финским «Ильвесом». «Горица» в своем национальном чемпионате заняла предпоследнее девятое место, сумев сохранить прописку в элите хорватского футбола. Для «Горицы» матч против «Шахтера» также станет первым спаррингом во время подготовки к новому сезону.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Горица», за которой можно следить в украинской версии сайта.
19:00
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