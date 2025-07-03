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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
04.07.2025 19:00 - : -
Горица (Велика-Горица)
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Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 15:51 | Обновлено 03 июля 2025, 15:53
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Шахтер – Горица. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

03 июля 2025, 15:51 | Обновлено 03 июля 2025, 15:53
251
0
Шахтер – Горица. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

В пятницу, 4 июля, донецкий «Шахтер» проведет первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Словении. Соперником «горняков» станет хорватская «Горица», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Команда Арды Турана, который в конце мая возглавил «Шахтер» готовится к матчам квалификации Лиги Европы. Уже на следующей неделе «оранжево-черные» проведут номинально домашний поединок 1-го квалификационного раунда с финским «Ильвесом». «Горица» в своем национальном чемпионате заняла предпоследнее девятое место, сумев сохранить прописку в элите хорватского футбола. Для «Горицы» матч против «Шахтера» также станет первым спаррингом во время подготовки к новому сезону.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Горица», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
4 июля 2025 -
19:00
Горица (Велика-Горица)
Победа Шахтера с форой -1 1.53 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Горица (Хорватия) текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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