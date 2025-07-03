Шахтер Донецк

В пятницу, 4 июля, донецкий «Шахтер» проведет первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Словении. Соперником «горняков» станет хорватская «Горица», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Команда Арды Турана, который в конце мая возглавил «Шахтер» готовится к матчам квалификации Лиги Европы. Уже на следующей неделе «оранжево-черные» проведут номинально домашний поединок 1-го квалификационного раунда с финским «Ильвесом». «Горица» в своем национальном чемпионате заняла предпоследнее девятое место, сумев сохранить прописку в элите хорватского футбола. Для «Горицы» матч против «Шахтера» также станет первым спаррингом во время подготовки к новому сезону.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Горица», за которой можно следить в украинской версии сайта.