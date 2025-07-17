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Товарищеские матчи
Александрия
17.07.2025 18:30 – FT 1 : 2
Славен Белупо
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Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 21:06 | Обновлено 17 июля 2025, 21:10
393
1

Второе поражение за день. Александрия уступила хорватскому Славен Белупо

Вице-чемпион Украины завершил австрийский этап сборов поражением

17 июля 2025, 21:06 | Обновлено 17 июля 2025, 21:10
393
1
Второе поражение за день. Александрия уступила хорватскому Славен Белупо
ФК Александрия

«Александрия» завершила программу спаррингов на учебно-тренировочных сборах в Словении. В четверг, 17 июля, команда сыграла два товарищеских матча.

Первым соперником «Александрии» стал черногорский клуб «Младость». «Александрия» пропустила на 9-й минуте. Команда смогла отыграться, но во втором тайме пропустила еще один мяч. Он и стал решающим. В итоге – поражение со счетом 1:2.

Во втором спарринге «Александрия» сыграла с хорватским клубом «Славен Белупо». В прошлом чемпионате Хорватии команда заняла пятое место.

«Александрия» вышла вперед на 40-й минуте. Счет в матче открыл Кирилл Ковалец. Однако уже через три минуты Томислав Божич восстановил паритет.

Сил на концовку поединка у игроков «Александрии» не хватило. На 86-й минуте «Славен Белупо» забил победный мяч.

Товарищеский матч. 17 июля. Словения

«Александрия» Украина – «Славен Белупо» Хорватия – 1:2

Голы: Ковалец, 40 – Божич, 43, Каймаков, 85

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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