Второе поражение за день. Александрия уступила хорватскому Славен Белупо

«Александрия» завершила программу спаррингов на учебно-тренировочных сборах в Словении. В четверг, 17 июля, команда сыграла два товарищеских матча.

Первым соперником «Александрии» стал черногорский клуб «Младость». «Александрия» пропустила на 9-й минуте. Команда смогла отыграться, но во втором тайме пропустила еще один мяч. Он и стал решающим. В итоге – поражение со счетом 1:2.

Во втором спарринге «Александрия» сыграла с хорватским клубом «Славен Белупо». В прошлом чемпионате Хорватии команда заняла пятое место.

«Александрия» вышла вперед на 40-й минуте. Счет в матче открыл Кирилл Ковалец. Однако уже через три минуты Томислав Божич восстановил паритет.

Сил на концовку поединка у игроков «Александрии» не хватило. На 86-й минуте «Славен Белупо» забил победный мяч.

Товарищеский матч. 17 июля. Словения

«Александрия» Украина – «Славен Белупо» Хорватия – 1:2

Голы: Ковалец, 40 – Божич, 43, Каймаков, 85