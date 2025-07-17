Александрия проводит спарринг с клубом Славен Белупо. Стартовые составы

«Александрия» продолжает учебно-тренировочные сборы в Словении. В четверг, 17 июля, команда сыграет два товарищеских матча.

Первым соперником «Александрии» стал черногорский клуб «Младость». «Александрия» пропустила на 9-й минуте. Команда смогла отыграться, но во втором тайме пропустила еще один мяч. Он и стал решающим. В итоге – поражение со счетом 1:2.

Во втором спарринге «Александрия» сыграет с клубом хорватским клубом «Славен Белупо». В прошлом чемпионате Хорватии команда заняла пятое место

Матч «Александрия» – «Славен Белупо» начнется в 18:30 по Киеву. Трансляция не запланирована.