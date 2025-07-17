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Товарищеские матчи
Александрия
17.07.2025 18:30 - : -
Славен Белупо
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Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 18:11 |
142
0

Александрия проводит спарринг с клубом Славен Белупо. Стартовые составы

Поединок начнется в 18:30 по Киеву

17 июля 2025, 18:11 |
142
0
Александрия проводит спарринг с клубом Славен Белупо. Стартовые составы
ФК Александрия

«Александрия» продолжает учебно-тренировочные сборы в Словении. В четверг, 17 июля, команда сыграет два товарищеских матча.

Первым соперником «Александрии» стал черногорский клуб «Младость». «Александрия» пропустила на 9-й минуте. Команда смогла отыграться, но во втором тайме пропустила еще один мяч. Он и стал решающим. В итоге – поражение со счетом 1:2.

Во втором спарринге «Александрия» сыграет с клубом хорватским клубом «Славен Белупо». В прошлом чемпионате Хорватии команда заняла пятое место

Матч «Александрия» – «Славен Белупо» начнется в 18:30 по Киеву. Трансляция не запланирована.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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