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Товарищеские матчи
Рух Львов
28.06.2025 12:00 – FT 1 : 1
Агробизнес
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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 14:36 | Обновлено 28 июня 2025, 14:42
157
0

Первая ничья на сборах. Рух и Агробизнес провели спарринг

Поединок состоялся во Львове

28 июня 2025, 14:36 | Обновлено 28 июня 2025, 14:42
157
0
Первая ничья на сборах. Рух и Агробизнес провели спарринг
ФК Рух

«Рух» и «Агробизнес» к новому сезону готовятся в Украине. Команды провели товарищеский матч на поле львовского клуба.

«Рух» проводил первый спарринг на учебно-тренировочных сборах. «Агробизнес» начал подготовку раньше и этот иатч стал для команды третьим. Ранее команда обыграла «Феникс-Мариуполь» (3:2) и клуб Второй лиги «Куликов-Белка» (4:2).

Первый тайм матча «Рух» – «Агробизнес» прошел без забитых мячей. Хозяева открыли счет в начале второго тайма. На 53-й минуте отличился Остап Притула.

«Агробизнес» отыгрался достаточно быстро. На 64-й минуте счет сравнял игрок, находящийся в клубе на просмотре. Больше голов в матче не было.

Товарищеский матч. 28 июня. Львов.

«Рух» – «Агробизнес» – 1:1

Голы: Притула, 53 – ИНП, 63

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Агробизнес контрольные матчи УПЛ Рух Львов Остап Притула
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
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