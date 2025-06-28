Первая ничья на сборах. Рух и Агробизнес провели спарринг

«Рух» и «Агробизнес» к новому сезону готовятся в Украине. Команды провели товарищеский матч на поле львовского клуба.

«Рух» проводил первый спарринг на учебно-тренировочных сборах. «Агробизнес» начал подготовку раньше и этот иатч стал для команды третьим. Ранее команда обыграла «Феникс-Мариуполь» (3:2) и клуб Второй лиги «Куликов-Белка» (4:2).

Первый тайм матча «Рух» – «Агробизнес» прошел без забитых мячей. Хозяева открыли счет в начале второго тайма. На 53-й минуте отличился Остап Притула.

«Агробизнес» отыгрался достаточно быстро. На 64-й минуте счет сравнял игрок, находящийся в клубе на просмотре. Больше голов в матче не было.

Товарищеский матч. 28 июня. Львов.

«Рух» – «Агробизнес» – 1:1

Голы: Притула, 53 – ИНП, 63