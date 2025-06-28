Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

28 июня в 12:00 встречаются Рух Львов и Агробизнес Волочиск.

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Команды сыграют спарринг на арене им. Б.Маркевича в Винниках (Львов).

Львовский Рух выступает в Премьер-лиге, а Агробизнес играет в Первой лиге.

Рух – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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