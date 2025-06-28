28.06.2025 12:00 - : -
Украина. Премьер лига28 июня 2025, 09:32 | Обновлено 28 июня 2025, 09:49
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Рух – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 июня в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча
28 июня 2025, 09:32 | Обновлено 28 июня 2025, 09:49
89
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Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
28 июня в 12:00 встречаются Рух Львов и Агробизнес Волочиск.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг на арене им. Б.Маркевича в Винниках (Львов).
Львовский Рух выступает в Премьер-лиге, а Агробизнес играет в Первой лиге.
Рух – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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