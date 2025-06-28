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Товарищеские матчи
Рух Львов
28.06.2025 12:00 - : -
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 09:32 | Обновлено 28 июня 2025, 09:49
89
0

Рух – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 июня в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча

28 июня 2025, 09:32 | Обновлено 28 июня 2025, 09:49
89
0
Рух – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

28 июня в 12:00 встречаются Рух Львов и Агробизнес Волочиск.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг на арене им. Б.Маркевича в Винниках (Львов).

Львовский Рух выступает в Премьер-лиге, а Агробизнес играет в Первой лиге.

Рух – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

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товарищеские матчи Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Рух Львов Агробизнес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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