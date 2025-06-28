Рух и Агробизнес проводят спарринг. Стартовые составы

«Рух» и «Агробизнес» подготовку к новому сезону проводят в Украине. Для львовского клуба спарринг с «Агробизнесом» станет первым на летних учебно-тренировочных сборах.

Прошлый сезон «Рух» завершил на восьмом месте турнирной таблицы УПЛ. В 30 матчах команда набрала 38 очков. К сезону 2025/26 команда готовится под руководством нового главного тренера Ивана Федыка.

«Агробизнес» выступает в Первой лиге. В прошлом чемпионате команда заняла пятое место в чемпионской группе. Спарринг с «Рухом» станет для Агробизнеса третьим на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда обыграла «Феникс-Мариуполь» (3:2) и клуб Второй лиги «Куликов-Белка» (4:2).