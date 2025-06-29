Иван ФЕДЫК: «Команда хорошо начала подготовку к новому сезону»

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык прокомментировал ничью в товарищеском матче с «Агробизнесом» (1:1):

«Команда хорошо начала подготовку к новому сезону. Видно, что ребята работают с большим желанием. Сейчас мы проверяем молодежь. Поскольку основные игроки только начинают тренироваться в общей группе, то наши юные футболисты имеют возможность проявить себя. Мы оцениваем, кто из них может помочь команде на дистанции сезона, и это сейчас наша основная задача в спарринге с «Агробизнесом».

Алексей Воробьев и Богдан Левицкий набираются опыта. На сборах у них есть возможность играть, есть право на ошибку, чтобы ребята набрались уверенности. В спарринге с «Агробизнесом» эти юные футболисты сыграли неплохо. В то же время постепенно возвращаются в общую группу легионеры. Кому-то нужен день, кому-то два, а кому-то – неделя, чтобы набрать оптимальную форму.

Мы тренировались всего неделю, но игроки очень хорошо воспринимают идеи тренерского штаба. Не думаю, что эти изменения для футболистов являются кардинальными, ведь в некоторых моментах мы исповедуем те же игровые принципы, что и предыдущие тренеры «Руха». Но некоторые игровые аспекты все же меняются, и ребята понемногу привыкают к нашим требованиям и нашей совместной работе.

Молодежь имеет возможность проявить себя, и благодаря этому мы будем понимать, насколько большим будет наш состав на этот сезон. В то же время мы смотрим, какие позиции нам нужно закрыть и кого не хватает команде, поэтому при необходимости будем усиливать состав на трансферном рынке».