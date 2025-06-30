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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 14:23 |
132
0

Рух – Агробизнес – 1:1. Первая ничья на сборах. Видео голов и обзор матча

Команды провели спарринг в Винниках

30 июня 2025, 14:23 |
132
0
Рух – Агробизнес – 1:1. Первая ничья на сборах. Видео голов и обзор матча
ФК Рух

«Рух» и «Агробизнес» готовятся к новому сезону в Украине. Команды провели спарринг на поле львовского клуба.

«Рух» проводил первый спарринг на учебно-тренировочных сборах. «Агробизнес» начал подготовку раньше. Матч с «Рухом» стал для команды третьим. Ранее команда обыграла «Феникс-Мариуполь» (3:2) и клуб Второй лиги «Куликов-Белка» (4:2).

Первый тайм матча «Рух» – «Агробизнес» прошел без забитых мячей. Хозяева открыли счет после перерыва. На 53-й минуте отличился Остап Притула.

«Агробизнес» отыгрался достаточно быстро. На 64-й минуте счет сравнял Кузьмин. Больше голов в матче не было.

Товарищеский матч. 28 июня. Винники.

«Рух» – «Агробизнес» – 1:1

Голы: Притула, 53 – Кузьмин, 63

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Агробизнес контрольные матчи УПЛ Рух Львов Остап Притула видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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