Рух – Агробизнес – 1:1. Первая ничья на сборах. Видео голов и обзор матча
Команды провели спарринг в Винниках
«Рух» и «Агробизнес» готовятся к новому сезону в Украине. Команды провели спарринг на поле львовского клуба.
«Рух» проводил первый спарринг на учебно-тренировочных сборах. «Агробизнес» начал подготовку раньше. Матч с «Рухом» стал для команды третьим. Ранее команда обыграла «Феникс-Мариуполь» (3:2) и клуб Второй лиги «Куликов-Белка» (4:2).
Первый тайм матча «Рух» – «Агробизнес» прошел без забитых мячей. Хозяева открыли счет после перерыва. На 53-й минуте отличился Остап Притула.
«Агробизнес» отыгрался достаточно быстро. На 64-й минуте счет сравнял Кузьмин. Больше голов в матче не было.
Товарищеский матч. 28 июня. Винники.
«Рух» – «Агробизнес» – 1:1
Голы: Притула, 53 – Кузьмин, 63
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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