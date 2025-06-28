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Товарищеские матчи
Кривбасс
28.06.2025 19:00 – FT 0 : 0
ЦСКА София
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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 21:38 | Обновлено 28 июня 2025, 21:41
408
0

Сухой дебют ван Леувена. Кривбасс не забил болгарскому ЦСКА

«Кривбасс» завершил вничью первый матч с новым коучем

28 июня 2025, 21:38 | Обновлено 28 июня 2025, 21:41
408
0
Сухой дебют ван Леувена. Кривбасс не забил болгарскому ЦСКА
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» на учебно-тренировочных сборах в Словении готовится к старту нового сезона. Поединок с софийским ЦСКА стал для команды первым под руководством Патрика ван Леувена.

В прошлом сезоне«Кривбасс» и ЦСКА София показали одинаковые результаты в своих чемпионатах. Обе команды в 30 матчах набрали по 47 очков.

Команды обменивались моментами. Отличную возможность открыть счет соперник «Кривбасса» упустил на 38-й минуте. ЦСКА заработал пенальти, но Йоннис Питтас пробил в штангу.

После перерыва право на одиннадцатиметровый получил уже «Кривбасс». Однако вратарь ЦСКА отразил удар Александр Романчука. В итоге на табло так и остались нули.

Товарищеский матч. 28 июня. Словения

«Кривбасс» Украина – ЦСКА София Болгария – 0:0

«Кривбасс» (Кривой Рог): Владимир Маханьков (Богдан Хома, 46), Бакари Конате, Ян Юрчец, Владимир Виливальд, Александр Романчук, Ноа Ндомбази, Ярослав Шевченко (Хрвое Илич, 46), Максим Задерака (к) (игрок на просмотре, 46), Егор Твердохлеб, Майкен Гонсалез (Александр Каменский, 46), Глейкер Мендоза.

Запасные: Игорь Омельченко, Рафаэль Бандейра, Назар Попов, ИНП, Владимир Мулик, ИНП.

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товарищеские матчи ЦСКА София чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Патрик ван Леувен Александр Романчук (1999) контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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