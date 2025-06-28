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Кривбасс
28.06.2025 19:00 – перерыв 0 : 0
ЦСКА София
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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 18:28 | Обновлено 28 июня 2025, 18:29
727
0

Дебют ван Леувена. Кривбасс играет с болгарским ЦСКА. Стартовые составы

Поединок начнется в 19:00 по Киеву

28 июня 2025, 18:28 | Обновлено 28 июня 2025, 18:29
727
0
Дебют ван Леувена. Кривбасс играет с болгарским ЦСКА. Стартовые составы
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» к началу нового сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Словении. Поединок с ЦСКА станет для команды первым под руководством Патрика ван Леувена.

В прошлом чемпионате «Кривбасс» в 30 матчах 47 очков. Команда до последнего боролась за место в Лиге конференций, но в итоге финишировала на пятом месте, уступив «Полесью» одно очко. К новому сезону «Кривбасс» готовит новый тренерский штаб во главе с Патриком ван Леувеном.

ЦСКА София на первом этапе чемпионата Болгарии занял седьмое место. Как и «Кривбасс», команда набрала 47 очков в 30 поединках. Затем ЦСКА играл в мини-турнире за место в Лиге конференций и выиграл все шесть матчей в группе. Но в финале уступил клубу «Арда».

Матч «Кривбасс» – ЦСКА начнется в 19:00 по Киеву. Трансляция поединка не предусмотрена.

Кривбасс (стартовый состав): Маханьков, Юрчец, Конате, Романчук, Виливальд, Шевченко, Твердолхиб, Гонсалез, Задерака, Ндомбази, Мендоза.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига стартовые составы Кривбасс Кривой Рог Патрик ван Леувен ЦСКА София
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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