Дебют ван Леувена. Кривбасс играет с болгарским ЦСКА. Стартовые составы

Криворожский «Кривбасс» к началу нового сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Словении. Поединок с ЦСКА станет для команды первым под руководством Патрика ван Леувена.

В прошлом чемпионате «Кривбасс» в 30 матчах 47 очков. Команда до последнего боролась за место в Лиге конференций, но в итоге финишировала на пятом месте, уступив «Полесью» одно очко. К новому сезону «Кривбасс» готовит новый тренерский штаб во главе с Патриком ван Леувеном.

ЦСКА София на первом этапе чемпионата Болгарии занял седьмое место. Как и «Кривбасс», команда набрала 47 очков в 30 поединках. Затем ЦСКА играл в мини-турнире за место в Лиге конференций и выиграл все шесть матчей в группе. Но в финале уступил клубу «Арда».

Матч «Кривбасс» – ЦСКА начнется в 19:00 по Киеву. Трансляция поединка не предусмотрена.

Кривбасс (стартовый состав): Маханьков, Юрчец, Конате, Романчук, Виливальд, Шевченко, Твердолхиб, Гонсалез, Задерака, Ндомбази, Мендоза.