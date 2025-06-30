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Кривбасс
28.06.2025 19:00 – FT 0 : 0
ЦСКА София
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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 19:02 |
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Кривбасс – ЦСКА София – 0:0. Дебют ван Леувена. Видеообзор матча

Первый матч с новым тренером «Кривбасс» завершил вничью

30 июня 2025, 19:02 |
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Кривбасс – ЦСКА София – 0:0. Дебют ван Леувена. Видеообзор матча
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» учебно-тренировочные сборы проводит в Словении. Поединок с софийским ЦСКА стал для команды первым под руководством Патрика ван Леувена.

В первом тайме команды обменивались моментами. Отличную возможность открыть счет ЦСКА упустил на 38-й минуте. Соперник «Кривбасса» заработал пенальти, но Йоннис Питтас пробил в штангу.

После перерыва право на пенальти получил уже «Кривбасс». Однако вратарь ЦСКА отразил удар Александра Романчука. В итоге на табло так и остались нули.

Товарищеский матч. 28 июня. Словения

«Кривбасс» Украина – ЦСКА София Болгария – 0:0

«Кривбасс» (Кривой Рог): Владимир Маханьков (Богдан Хома, 46), Бакари Конате, Ян Юрчец, Владимир Виливальд, Александр Романчук, Ноа Ндомбази, Ярослав Шевченко (Хрвое Илич, 46), Максим Задерака (к) (игрок на просмотре, 46), Егор Твердохлеб, Майкен Гонсалез (Александр Каменский, 46), Глейкер Мендоза.

Запасные: Игорь Омельченко, Рафаэль Бандейра, Назар Попов, ИНП, Владимир Мулик, ИНП.

Видеообзор матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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