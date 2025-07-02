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Товарищеские матчи
Заря
02.07.2025 19:00 – FT 0 : 2
Кишварда
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Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 20:38 | Обновлено 02 июля 2025, 20:39
578
1

Первое поражение Скрипника. Заря в спарринге уступила ФК Кишварда

«Заря» не может забить в двух матчах подряд

02 июля 2025, 20:38 | Обновлено 02 июля 2025, 20:39
578
1
Первое поражение Скрипника. Заря в спарринге уступила ФК Кишварда
ФК Заря. Виктор Скрипник

«Заря» учебно-тренировочные сборы проводит в Словении. В среду, 2 июля, команда Виктора Скрипника провела второй спарринг.

Соперником «Зари» стал венгерский клуб «Кишварда». Прошлый сезон команда провела во втором по силе дивизионе чемпионата Венгрии. В 30 матчах «Кишварда» набрала 58 очков, заняла в турнирной таблице первое место и получила повышение в классе.

Первый тайм прошел без забитых мячей. А вот в начале второй половины матча «Кишварда» открыла счет. Автором гола на 47-й минуте стал Кристиан Надь.

Второй мяч «Заря» пропустила на 86-й минуте. На этот раз отличился форвард «Кишварды» Мате Гюрко.

В контрольных матчах на сборах в Словении игроки «Зари» пока не забивали. Спарринг с румынским клубом «Петролул», которым команда Скрипника открыла программу контрольных матчей, завершился вничью 0:0.

Товарищеский матч. 2 июля. Словения

«Заря» (Украина) – «Кишварда» (Венгрия) – 0:2

Голы: Надь, 47, Гюрко, 86

Видеозапись матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Виктор Скрипник учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Кишварда чемпионат Венгрии по футболу контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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