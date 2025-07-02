Первое поражение Скрипника. Заря в спарринге уступила ФК Кишварда

«Заря» учебно-тренировочные сборы проводит в Словении. В среду, 2 июля, команда Виктора Скрипника провела второй спарринг.

Соперником «Зари» стал венгерский клуб «Кишварда». Прошлый сезон команда провела во втором по силе дивизионе чемпионата Венгрии. В 30 матчах «Кишварда» набрала 58 очков, заняла в турнирной таблице первое место и получила повышение в классе.

Первый тайм прошел без забитых мячей. А вот в начале второй половины матча «Кишварда» открыла счет. Автором гола на 47-й минуте стал Кристиан Надь.

Второй мяч «Заря» пропустила на 86-й минуте. На этот раз отличился форвард «Кишварды» Мате Гюрко.

В контрольных матчах на сборах в Словении игроки «Зари» пока не забивали. Спарринг с румынским клубом «Петролул», которым команда Скрипника открыла программу контрольных матчей, завершился вничью 0:0.

Товарищеский матч. 2 июля. Словения

«Заря» (Украина) – «Кишварда» (Венгрия) – 0:2

Голы: Надь, 47, Гюрко, 86

Видеозапись матча