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Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 18:18 |
39
0

Заря сыграет товарищеский матч с ФК Кишварда. Стартовые составы

Поединок начнется в 19:00 по Киеву

02 июля 2025, 18:18 |
39
0
Заря сыграет товарищеский матч с ФК Кишварда. Стартовые составы
ФК Заря

«Заря» к старту нового сезона УПЛ готовится на учебно-тренировочных сборах в Словении. В среду, 2 июля, команда проведет второй спарринг.

Соперником «Зари» станет венгерский клуб «Кишварда». Прошлый сезон команда провела во втором по силе дивизионе чемпионата Венгрии. «Кишварда» в 30 матчах набрала 58 очков, заняла в турниной таблице первое место и получила повышение в классе.

«Кишварда» станет вторым соперником «Зари» на учебно-тренировочных сборах в Словении. В первом поединке команда Виктора Скрипнтка сыграла вничью 0:0 с румынским клубом «Петролул».

Матч «Заря» – «Кишварда» начнется в 19:00 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Зари».

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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