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Товарищеские матчи
Заря
02.07.2025 19:00 - : -
Кишварда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 08:12 |
77
0

Заря Луганск – Кишварда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча

02 июля 2025, 08:12 |
77
0
Заря Луганск – Кишварда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

2 июля в 19:00 встречаются Заря Луганск и венгерская команда Кишварда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Металлист 1925 проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская Заря заняла 7-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.

Заря Луганск – Кишварда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Заря Луганск Кишварда
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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