Украина. Премьер лига02 июля 2025, 08:12 |
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Заря Луганск – Кишварда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча
02 июля 2025, 08:12 |
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
2 июля в 19:00 встречаются Заря Луганск и венгерская команда Кишварда.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Металлист 1925 проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.
Луганская Заря заняла 7-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.
Заря Луганск – Кишварда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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