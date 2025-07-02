Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

2 июля в 19:00 встречаются Заря Луганск и венгерская команда Кишварда.

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Металлист 1925 проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Луганская Заря заняла 7-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.

Заря Луганск – Кишварда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча