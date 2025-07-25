ЛНЗ в последнем летнем спарринге проиграл Черноморцу

ЛНЗ и «Черноморец» продолжают подготовку к началу нового сезона. В пятницу, 25 июля, команды повели спарринг на базе ЛНЗ.

Первый момент в матче создал ЛНЗ. А вот забил первым «Черноморец». Команда гостей открыла счет на 13-й минуте.

ЛНЗ отыгрался на 25-й минуте. Гол забил игрок, находящийся в черкасском клубе на просмотре.

На 60-й минуте «Черноморец» снова вышел вперед. На этот раз хозяевам сравнять счет не удалось.

Спарринг с «Черноморцем» был для ЛНЗ вторым за день. Ранее ЛНЗ сыграл с «Кудровкой» и одержал победу 2:1.

Также на летних учебно-тренировочных сборах команда Виталия Пономарева одержала победы над клубами «Оболонь» (2:1), «Ингулец» (5:0), «Колос» (2:1), ЮКСА (2:0) и сыграла вничью с «Викторией» Сумы (0:0) и СК «Полтава» (1:1).

Товарищеский матч. 25 июля. Тренировочная база ЛНЗ

ЛНЗ Черкассы – «Черноморец» Одесса – 1:2

Голы: ИНП, 25 – гол, 13, гол, 60