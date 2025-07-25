ЛНЗ проводит второй спарринг за день. Играет с Черноморцем

ЛНЗ и «Черноморец» на учебно-тренировочных сборах продолжают подготовку к началу нового сезона. В пятницу, 25 июля, команды поведут спарринг на базе ЛНЗ.

ЛНЗ на летних учебно-тренировочных сборах провел обширную программу контрольных матчей. Команда Виталия Пономарева одержала победы над клубами «Оболонь» (2:1), «Ингулец» (5:0), «Колос» (2:1) и ЮКСА (2:0). Также ЛНЗ сыграл вничью с «Викторией» Сумы (0:0) и СК «Полтава» (1:1). Перед матчем с «Черноморцем» ЛНЗ сыграл с «Кудровкой».

«Черноморец» по итогам прошлого сезона опустился в Первую лигу. На учебно-тренировочных сборах команда Александра Кучера легко разбиралась с командами из Второй лиги. При этом «Черноморец» проиграл «Оболони» (0:2), «Руху» (0:1) и «Ингульцу» (1:3).

Поединок пройдет на базе ЛНЗ и начнется в 13:00. Трансляция не запланирована.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подписал защитника «Черноморца».