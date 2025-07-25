Волевая победа. ЛНЗ в контрольном матче обыграл Кудровку

ЛНЗ и «Кудровка» продолжают подготовку к старту нового сезона. В пятницу, 25 июля, команды сыграли товарищеский матч.

Гости быстро вошли в игру. «Кудровка» открыла счет уже на второй минуте матча.

ЛНЗ отыгрался в конце первого тайма. На 45-й минуте Мухаррем Яшари реализовал пенальти.

ЛНЗ вышел вперед на 61-й минуте автором забитого мяча стал Джевисон Беннетт.

В оставшееся до конца матча время ЛНЗ мог увеличить счет. Но голкипер «Кудровки» раз за разом выручал свою команду.

До матча с «Кудровкой» ЛНЗ на летних учебно-тренировочных сборах провел шесть контрольных матчей и пока не проигрывал. Команда Виталия Пономарева одержала победы над клубами «Оболонь» (2:1), «Ингулец» (5:0), «Колос» (2:1) и ЮКСА (2:0). Также ЛНЗ сыграл вничью с «Викторией» Сумы (0:0) и СК «Полтава» (1:1).

«Кудровка» до поединка с ЛНЗ провела шесть контрольных матчей, в которых одержала одну победу. Команда со счетом 3:1 обыграла Шахтер U-19. Также «Кудровка» проиграла «Полтаве» (1:2), «Оболони» (0:2), «Вересу» (0:1) и сыграла вничью с «Викторией» Сумы (0:0) и «Левым Берегом» (1:1).

Товарищеский матч. 25 июля. База ЛНЗ

ЛНЗ – Кудровка – 2:1

Голы: Яшари, 45 (с пенальти), Беннетт, 61 – гол, 2