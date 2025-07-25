ЛНЗ и Кудровка проводят товарищеский матч. Стартовые составы

ЛНЗ и «Кудровка» продолжают подготовку к старту нового сезона. В пятницу, 25 июля, команды поведут спарринг.

ЛНЗ на летних учебно-тренировочных сборах провел шесть контрольных матчей и пока не проигрывал. Команда Виталия Пономарева одержала победы над клубами «Оболонь» (2:1), «Ингулец» (5:0), «Колос» (2:1) и ЮКСА (2:0). Также ЛНЗ сыграл вничью с «Викторией» Сумы (0:0) и СК «Полтава» (1:1).

«Кудровка» также провела шесть контрольных матчей, в которых одержала одну победу. Команда со счетом 3:1 обыграла Шахтер U-19. Также «Кудровка» проиграла «Полтаве» (1:2), «Оболони» (0:2), «Вересу» (0:1) и сыграла вничью с «Викторией» Сумы (0:0) и «Левым Берегом» (1:1).

Поединок пройдет на базе ЛНЗ и начнется в 11:00. Трансляция не запланирована.

После матча с «Кудровкой» ЛНЗ проведет спарринг с «Черноморцем». Начало матча в 13:00.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ совершил самый дорогой трансфер в своей истории.