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25.07.2025 11:00 - : -
Кудровка
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Украина. Премьер лига
25 июля 2025, 10:27 |
266
0

ЛНЗ и Кудровка проводят товарищеский матч. Стартовые составы

Поединок пройдет на базе ЛНЗ и начнется в 11:00

25 июля 2025, 10:27 |
266
0
ЛНЗ и Кудровка проводят товарищеский матч. Стартовые составы
ФК ЛНЗ

ЛНЗ и «Кудровка» продолжают подготовку к старту нового сезона. В пятницу, 25 июля, команды поведут спарринг.

ЛНЗ на летних учебно-тренировочных сборах провел шесть контрольных матчей и пока не проигрывал. Команда Виталия Пономарева одержала победы над клубами «Оболонь» (2:1), «Ингулец» (5:0), «Колос» (2:1) и ЮКСА (2:0). Также ЛНЗ сыграл вничью с «Викторией» Сумы (0:0) и СК «Полтава» (1:1).

«Кудровка» также провела шесть контрольных матчей, в которых одержала одну победу. Команда со счетом 3:1 обыграла Шахтер U-19. Также «Кудровка» проиграла «Полтаве» (1:2), «Оболони» (0:2), «Вересу» (0:1) и сыграла вничью с «Викторией» Сумы (0:0) и «Левым Берегом» (1:1).

Поединок пройдет на базе ЛНЗ и начнется в 11:00. Трансляция не запланирована.

После матча с «Кудровкой» ЛНЗ проведет спарринг с «Черноморцем». Начало матча в 13:00.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ совершил самый дорогой трансфер в своей истории.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ стартовые составы ЛНЗ Черкассы Кудровка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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