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  4. ЛНЗ совершил самый дорогой трансфер в своей истории – Transfermarkt
Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 21:42 |
2716
0

ЛНЗ совершил самый дорогой трансфер в своей истории – Transfermarkt

Черкасский клуб завершил переход нигерийского вингера Проспера Оба

23 июля 2025, 21:42 |
2716
0
ЛНЗ совершил самый дорогой трансфер в своей истории – Transfermarkt
Getty Images/Global Images Ukraine. Проспер Оба

21-летний нигерийский вингер клуба второго португальского дивизиона «Визела» Проспер Оба стал футболистом черкасского ЛНЗ.

Об этом сообщает портал Transfermarkt, хотя португальский и украинский клубы официально пока о сделке не объявляли.

По данным источника, за Оба ЛНЗ заплатил 700 тысяч евро, благодаря чему клуб из Черкасс осуществил свой рекордный трансфер в истории. Ранее самым дорогим приобретением «фиолетовых» являлся Денис Кузык, на покупку которого ушло 650 тысяч евро.

Проспер Оба заключил с ЛНЗ контракт на три сезона, утверждает Transfermarkt.

За «Визелу» африканец провел 33 официальных матча, отличившись 6 голами и 4 ассистами.

transfermarkt.com

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ЛНЗ Черкассы Визела трансферы УПЛ трансферы Transfermarkt
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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