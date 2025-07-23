ЛНЗ совершил самый дорогой трансфер в своей истории – Transfermarkt
Черкасский клуб завершил переход нигерийского вингера Проспера Оба
21-летний нигерийский вингер клуба второго португальского дивизиона «Визела» Проспер Оба стал футболистом черкасского ЛНЗ.
Об этом сообщает портал Transfermarkt, хотя португальский и украинский клубы официально пока о сделке не объявляли.
По данным источника, за Оба ЛНЗ заплатил 700 тысяч евро, благодаря чему клуб из Черкасс осуществил свой рекордный трансфер в истории. Ранее самым дорогим приобретением «фиолетовых» являлся Денис Кузык, на покупку которого ушло 650 тысяч евро.
Проспер Оба заключил с ЛНЗ контракт на три сезона, утверждает Transfermarkt.
За «Визелу» африканец провел 33 официальных матча, отличившись 6 голами и 4 ассистами.
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