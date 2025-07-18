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Левый Берег
18.07.2025 16:00 – FT 1 : 1
Кудровка
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Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 18:43 |
124
0

Упустили победу. Левый Берег сыграл вничью с Кудровкой

Поединок прошел на арене «Левый Берег» в Киеве

18 июля 2025, 18:43 |
124
0
Упустили победу. Левый Берег сыграл вничью с Кудровкой
ФК Левый Берег

«Кудровка» и «Левый Берег» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах. В пятницу, 18 июля, команды провели контрольный поединок на поле киевского клуба.

«Левый Берег» забил на последней минуте первого тайма. Гол на свой счет записал Дмитрий Шастал.

Киевский клуб уже собирался отпраздновать первую победу на летних учебно-тренировочных сборах. Но на 90-й минуте Николай Вечурко счет сравнял.

Товарищеский матч. 18 июля. Киев, арена «Левый Берег»

«Левый Берег» – «Кудровка» – 1:1

Голы: Шастал, 45 – Вечурко, 90

Видеозапись матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига стартовые составы контрольные матчи УПЛ Левый Берег Киев Кудровка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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