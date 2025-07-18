18.07.2025 16:00 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига18 июля 2025, 18:43 |
124
0
Упустили победу. Левый Берег сыграл вничью с Кудровкой
Поединок прошел на арене «Левый Берег» в Киеве
18 июля 2025, 18:43 |
124
0
«Кудровка» и «Левый Берег» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах. В пятницу, 18 июля, команды провели контрольный поединок на поле киевского клуба.
«Левый Берег» забил на последней минуте первого тайма. Гол на свой счет записал Дмитрий Шастал.
Киевский клуб уже собирался отпраздновать первую победу на летних учебно-тренировочных сборах. Но на 90-й минуте Николай Вечурко счет сравнял.
Товарищеский матч. 18 июля. Киев, арена «Левый Берег»
«Левый Берег» – «Кудровка» – 1:1
Голы: Шастал, 45 – Вечурко, 90
Видеозапись матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 18 июля 2025, 02:22 2
Будет всего пять боев
Бокс | 18 июля 2025, 10:10 0
Экс-чемпион мира – о реванше
Футбол | 18.07.2025, 11:08
Футбол | 18.07.2025, 17:53
Волейбол | 17.07.2025, 19:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.07.2025, 07:30 5
16.07.2025, 16:53 9
16.07.2025, 19:46 18
16.07.2025, 19:42 102
16.07.2025, 19:44
18.07.2025, 01:15 3
17.07.2025, 09:10 3
16.07.2025, 21:30 9