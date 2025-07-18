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Товарищеские матчи
Левый Берег
18.07.2025 16:00 - : -
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 08:14 | Обновлено 18 июля 2025, 08:18
6
0

Левый Берег – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

18 июля 2025, 08:14 | Обновлено 18 июля 2025, 08:18
6
0
Левый Берег – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Левый Берег

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

18 июля в 16:00 встречаются Левый Берег Киев и Кудровка

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг на стадионе Левый Берег.

Клуб Левый Берег вылетел из элиты и будет выступать в Первой лиге, а Кудровка по итогам плей-офф поднялась в УПЛ.

Левый Берег – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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