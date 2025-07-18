18.07.2025 16:00 - : -
Украина. Премьер лига18 июля 2025, 08:14 | Обновлено 18 июля 2025, 08:18
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Левый Берег – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
18 июля 2025, 08:14 | Обновлено 18 июля 2025, 08:18
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
18 июля в 16:00 встречаются Левый Берег Киев и Кудровка
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг на стадионе Левый Берег.
Клуб Левый Берег вылетел из элиты и будет выступать в Первой лиге, а Кудровка по итогам плей-офф поднялась в УПЛ.
Левый Берег – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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