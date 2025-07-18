Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

18 июля в 16:00 встречаются Левый Берег Киев и Кудровка

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Команды сыграют спарринг на стадионе Левый Берег.

Клуб Левый Берег вылетел из элиты и будет выступать в Первой лиге, а Кудровка по итогам плей-офф поднялась в УПЛ.

Левый Берег – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция