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Кудровка
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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 17:01 |
90
0

Левый Берег Киев – Кудровка – 1:1. Видео голов и обзор матча

«Кудровка» спаслась от поражения на последней минуте матча

19 июля 2025, 17:01 |
90
0
Левый Берег Киев – Кудровка – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Левый Берег

«Кудровка» и «Левый Берег» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах. В пятницу, 18 июля, команды провели контрольный поединок на поле киевского клуба.

«Левый Берег» забил на последней минуте первого тайма. Гол на свой счет записал Дмитрий Шастал.

Киевский клуб уже собирался отпраздновать первую победу на летних учебно-тренировочных сборах. Но на 90-й минуте Николай Вечурко счет сравнял.

Товарищеский матч. 18 июля. Киев, арена «Левый Берег»

«Левый Берег» – «Кудровка» – 1:1

Голы: Шастал, 45 – Вечурко, 90

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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