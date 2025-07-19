Левый Берег Киев – Кудровка – 1:1. Видео голов и обзор матча
«Кудровка» спаслась от поражения на последней минуте матча
«Кудровка» и «Левый Берег» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах. В пятницу, 18 июля, команды провели контрольный поединок на поле киевского клуба.
«Левый Берег» забил на последней минуте первого тайма. Гол на свой счет записал Дмитрий Шастал.
Киевский клуб уже собирался отпраздновать первую победу на летних учебно-тренировочных сборах. Но на 90-й минуте Николай Вечурко счет сравнял.
Товарищеский матч. 18 июля. Киев, арена «Левый Берег»
«Левый Берег» – «Кудровка» – 1:1
Голы: Шастал, 45 – Вечурко, 90
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок
Поединок состоится 19 июля и начнется в 20:30 по Киеву