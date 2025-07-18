Левый Берег и Кудровка проводят контрольный матч. Стартовые составы
Поединок пройдет на арене «Левый Берег» и начнется в 16:00
«Кудровка» и «Левый Берег» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах. Команды проведут контрольный поединок.
«Левый Берег» готовится к старту сезона в Первой лиге. Прошлый чемпионат команда провела в УПЛ, но в переходных матчах проиграла «Металлисту 1925».
В предыдущих спаррингах на учебно-тренировочных сборах «Левый Берег» сыграл вничью с винницкой «Нивой» (1:1) и ФК «Чернигов» (1:1), а также со счетом 2:7 проиграл «Колосу».
Для «Кудровки» сезон 2024/25 будет дебютным в УПЛ. Команда заняла четвертое место в Первой лиге, а в переходных матчах прошла «Ворсклу».
На летних учебно-тренировочных сборах «Кудровка» сыграла пять контрольных матчей. Команда обыграла «Шахтер» U-19 (3:1) а также уступила СК «Полтава» (1:2) и «Оболони» (0:2). Затем «Кудровка» проиграла «Вересу» (0:1), пропустив на последних минутах. В предыдущем спарринге команда разошлась миром с «Викторией» (0:0).
Матч «Левый Берег» – «Кудровка» начнется в 16:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Левого Берега».
Ранее сообщалось, что лидер «Миная» разорвал контракт с клубом и перешел в «Левый Берег».
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