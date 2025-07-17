Лидер Миная разорвал контракт с клубом и перешел в Левый Берег

Как стало известно Sport.ua, 25-летний фланговый полузащитник Назарий Воробчак договорился с терпящим бедствие «Минаем» о расторжении контракта, который действовал до августа 2026 года, и уже подписал трудовое соглашение с «Левым Берегом».

С большой долей вероятности по аналогичному маршруту проследует и 21-летний форвард Егор Гуничев. Он также уже расторг контракт с «Минаем» (действовал до середины 2027 года) и тренируется с «Левым Берегом».

И Воробчак, и Гуничев успели поиграть за «Минай» еще в УПЛ. В минувшем же сезоне первый из них провел 23 матча и забил 2 мяча во всех турнирах, а второй — отметился 2 голами и 3 ассистами в 25 играх.

«Минай» занял общее 12-е место в Первой лиге, но подготовку к новому сезону до сих пор не начинал. Клуб, отметивший в этом году свое 10-летие, рискует сняться с чемпионата.

«Левый Берег» спустя год вернулся в Первую лигу после того, как занял 14-е место в УПЛ, а затем в стыковых матчах с одинаковым счетом 0:1 дважды уступил «Металлисту 1925».

В стартовом туре нового сезона Первой лиги (базовая дата — 2 августа) команда из предместья Киева сыграет на выезде с «Агробизнесом».

Ранее сообщалось о том, что известный украинский клуб прекратит существование.