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Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 20:39 | Обновлено 17 июля 2025, 21:02
788
0

Лидер Миная разорвал контракт с клубом и перешел в Левый Берег

Один из фаворитов Первой лиги нашел усиление в Закарпатье

17 июля 2025, 20:39 | Обновлено 17 июля 2025, 21:02
788
0
Лидер Миная разорвал контракт с клубом и перешел в Левый Берег
ФК Минай. Назарий Воробчак

Как стало известно Sport.ua, 25-летний фланговый полузащитник Назарий Воробчак договорился с терпящим бедствие «Минаем» о расторжении контракта, который действовал до августа 2026 года, и уже подписал трудовое соглашение с «Левым Берегом».

С большой долей вероятности по аналогичному маршруту проследует и 21-летний форвард Егор Гуничев. Он также уже расторг контракт с «Минаем» (действовал до середины 2027 года) и тренируется с «Левым Берегом».

И Воробчак, и Гуничев успели поиграть за «Минай» еще в УПЛ. В минувшем же сезоне первый из них провел 23 матча и забил 2 мяча во всех турнирах, а второй — отметился 2 голами и 3 ассистами в 25 играх.

«Минай» занял общее 12-е место в Первой лиге, но подготовку к новому сезону до сих пор не начинал. Клуб, отметивший в этом году свое 10-летие, рискует сняться с чемпионата.

«Левый Берег» спустя год вернулся в Первую лигу после того, как занял 14-е место в УПЛ, а затем в стыковых матчах с одинаковым счетом 0:1 дважды уступил «Металлисту 1925».

В стартовом туре нового сезона Первой лиги (базовая дата — 2 августа) команда из предместья Киева сыграет на выезде с «Агробизнесом».

Ранее сообщалось о том, что известный украинский клуб прекратит существование.

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Минай Левый Берег Киев инсайд Назарий Воробчак трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Егор Гуничев
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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