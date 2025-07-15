Игрок подтвердил. Известный украинский клуб прекратит существование

Украинские СМИ все чаще пишут о возможном исчезновении закарпатского «Миная» с футбольной карты украинского футбола из-за отсутствия финансирования.

Игрок закарпатского клуба Павел Захидный лаконично подтвердил эту информацию, не подбирая слов, заявив, что продолжит карьеру в другом клубе Первой лиги Украины.

– Или на сегодняшний день вы еще остаетесь игроком Миная? Может быть, к вам есть интерес со стороны других клубов?

– Я перехожу в ЮКСА.

– Что вам сегодня известно о ситуации в Минае? Будет ли все же клуб? Возможно, слышно о дате первого собрания после отпуска.

– Миная не будет, – без колебаний ответил Павел.

В прошлом сезоне команда из Закарпатской области заняла 12 место в турнирной таблице Группы выбывания Первой лиги. «Миную» удалось набрать 30 баллов и избежать вылета в третий по силе дивизион.