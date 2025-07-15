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Украина. Первая лига
15 июля 2025, 08:52 | Обновлено 15 июля 2025, 09:32
2416
1

Игрок подтвердил. Известный украинский клуб прекратит существование

Павел Захидный заявил, что «Минай» прекратит свое существование

15 июля 2025, 08:52 | Обновлено 15 июля 2025, 09:32
2416
1
Игрок подтвердил. Известный украинский клуб прекратит существование
ФК Минай.

Украинские СМИ все чаще пишут о возможном исчезновении закарпатского «Миная» с футбольной карты украинского футбола из-за отсутствия финансирования.

Игрок закарпатского клуба Павел Захидный лаконично подтвердил эту информацию, не подбирая слов, заявив, что продолжит карьеру в другом клубе Первой лиги Украины.

– Или на сегодняшний день вы еще остаетесь игроком Миная? Может быть, к вам есть интерес со стороны других клубов?

– Я перехожу в ЮКСА.

– Что вам сегодня известно о ситуации в Минае? Будет ли все же клуб? Возможно, слышно о дате первого собрания после отпуска.

– Миная не будет, – без колебаний ответил Павел.

В прошлом сезоне команда из Закарпатской области заняла 12 место в турнирной таблице Группы выбывания Первой лиги. «Миную» удалось набрать 30 баллов и избежать вылета в третий по силе дивизион.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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ivankondrat96
Шкода, що клуби зникають. Але такі реалії нашого футболу
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